«Не чувствую себя защищенным»: Руссо о своем похищении в 2004 году
Эстрадный певец и музыкант признался, что не ждет «справедливости» в этом деле.
Эстрадный певец и музыкант Авраам Руссо в пресс-центре НСН рассказал о нераскрытом деле о его похищении.
«Это случилось в 2004 году, до сих пор дело не раскрыто, несколько лет назад мы заново дали ход делу. В итоге судили троих, четвертый человек в розыске. Их не посадили из-за срока давности. Для меня с точки зрения гражданина, я не ощущал себя защищенным. Очень тяжело далось нам это, сначала заместитель прокурора закрыл мое дело, пришлось писать письмо главному прокурору заново. Потом судья закрывала дело. Я могу себя защитить сейчас, но внутренний мир… Я не только о себе думаю, тогда для меня это было обидно. Эти люди поступили со мной так, у них есть власть и деньги. Дело не в наказании, на Земле нет справедливости, но какое-то удовлетворение души должно быть. Вся страна знает мою ситуацию, очень большие деятели знают», - рассказал он.
Ранее Авраам Руссо в пресс-центре НСН рассказал, что пошел на рисковую операцию на ноге, но на данный момент результат нельзя назвать положительным.
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