Авраам Руссо заявил, что плагиатчики предлагали ему 1,1 млн рублей за отказ от песни
Эстрадный певец рассказал, что речь идет о песне «Дым без огня», которую у музыканта «украл» диджей Роман Ковш.
Эстрадный певец и музыкант Авраам Руссо в пресс-центре НСН рассказал, что диджей Роман Ковш предлагал ему сумму в размере 1,1 миллиона рублей за права на песню «Дым без огня».
«Он признался и предлагал денег, один миллион сто тысяч. Выкупить песню, чтобы я молчал. Сказал бы сто миллионов, я бы, возможно, задумался», - отметил музыкант.
По заявлению артиста в начале марта этого года произошла конфликтная ситуация с плагиатом песни «Дым без огня» диджеем Романом Ковш. Песня уже была в ротации, когда саундпродюссер Артём Орлов обнаружил плагиат. Руссо совместно с адвокатом, провели процедуру экспертизы, по итогам которой был подтверждён факт плагиата музыки. Диджею Роману Ковш сообщили о результатах проведённой экспертизы, однако, ответной реакции никакой от него получить не удалось.
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