Авраам Руссо заявил, что плагиатчики предлагали ему 1,1 млн рублей за отказ от песни

Эстрадный певец и музыкант Авраам Руссо в пресс-центре НСН рассказал, что диджей Роман Ковш предлагал ему сумму в размере 1,1 миллиона рублей за права на песню «Дым без огня».

«Он признался и предлагал денег, один миллион сто тысяч. Выкупить песню, чтобы я молчал. Сказал бы сто миллионов, я бы, возможно, задумался», - отметил музыкант.

По заявлению артиста в начале марта этого года произошла конфликтная ситуация с плагиатом песни «Дым без огня» диджеем Романом Ковш. Песня уже была в ротации, когда саундпродюссер Артём Орлов обнаружил плагиат. Руссо совместно с адвокатом, провели процедуру экспертизы, по итогам которой был подтверждён факт плагиата музыки. Диджею Роману Ковш сообщили о результатах проведённой экспертизы, однако, ответной реакции никакой от него получить не удалось.

