Руссо рассказал о воровстве его песни группой «Стрелки»
Музыкант отметил, что продюсер группы заявлял о своем авторстве на текст и аранжировку хита.
Эстрадный певец и музыкант Авраам Руссо в пресс-центре НСН рассказал о ситуации с его хитом «Далеко-далеко».
«Я записываю песню «Далеко –далеко и мне докладывают, что группа «Стрелки» эту песню взяли. Они выпустили, только другой текст, другая аранжировка. И их продюсер писал, что автор он. Они снимали и клип. Потом они исчезли сразу с рынка, а песня «Далеко-далеко» стала хитом», - отметил Руссо.
В музыкальных спорах эксперты проверяют, кто первый придумал ту или иную композицию, в этом помогают метаданные, заявил ранее российский адвокат Андрей Алешкин в пресс-центре НСН.
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