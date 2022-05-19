Руссо рассказал о воровстве его песни группой «Стрелки»

Эстрадный певец и музыкант Авраам Руссо в пресс-центре НСН рассказал о ситуации с его хитом «Далеко-далеко».

«Я записываю песню «Далеко –далеко и мне докладывают, что группа «Стрелки» эту песню взяли. Они выпустили, только другой текст, другая аранжировка. И их продюсер писал, что автор он. Они снимали и клип. Потом они исчезли сразу с рынка, а песня «Далеко-далеко» стала хитом», - отметил Руссо.

В музыкальных спорах эксперты проверяют, кто первый придумал ту или иную композицию, в этом помогают метаданные, заявил ранее российский адвокат Андрей Алешкин в пресс-центре НСН.

