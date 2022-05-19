Адвокат Авраама Руссо объяснил, как проверить песню на плагиат

В музыкальных спорах эксперты проверяют, кто первый придумал ту или иную композицию, в этом помогают метаданные, заявил российский адвокат Андрей Алешкин в пресс-центре НСН.

«У нас есть комплекс экспертиз. Во-первых, тональность. Во-вторых, устанавливают последовательность, не просто ноты, а именно комбинации. Последовательность нот и является авторством. Музыку придумать тяжело, потому что всего семь нот. Автор и композитор ценится именно тем, что он эти ноты может таким образом расставить, чтобы это превратилось в композицию, в интересную работу. Если последовательность повторяется, то встает вопрос, кто эту последовательность первый придумал. На каждом аудиофайле есть метаданные, есть дата, время, на каком оборудовании впервые эта композиция прозвучала», - рассказал он.

Ранее эстрадный певец и музыкант Авраам Руссо в пресс-центре НСН рассказал, что диджей Роман Ковш предлагал ему сумму в размере 1,1 миллиона рублей за права на песню «Дым без огня».

