Адвокат Авраама Руссо: Виновные в похищении не понесли наказания из-за срока давности

Российский адвокат Андрей Алешкин в пресс-центре НСН рассказал, что по делу о похищении Авраама Руссо виновные не понесли никакого наказания, хотя были найдены.

«Суд взыскал с виновника 650 тысяч рублей, это небольшие деньги, но это первое, что мы получили от процесса по 126 статье. Виновные лица получили обвинительный приговор, все лица ушли от уголовной ответственности за сроком давности. Это правовая халатность, так как за 15 лет не было раскрыто дело, а сроки были затянуты. Когда срок давности наступил, суды эти дела рассмотрели», - отметил он.

Ранее эстрадный певец и музыкант Авраам Руссо в пресс-центре НСН рассказал о нераскрытом деле о его похищении в 2006 году.

