«Была прострелена»: Авраам Руссо заявил, что операция на ноге прошла неудачно
Музыкант отметил, что проблемы со здоровьем связаны с покушением на его жизнь, которое произошло в 2006 году.
Эстрадный певец и музыкант Авраам Руссо в пресс-центре НСН рассказал, что пошел на рисковую операцию на ноге, но на данный момент результат нельзя назвать положительным.
«В 2006 году была прострелена нога, покушение на мою жизнь было. Две пули из автомата Калашникова попали в левую ногу. Во время операции в Москве была прикрыта глубокая вена, которая отвечает за обратный поток крови. У меня разрушилась циркуляция крови. Я каким-то образом решил пойти к доктору, восемь месяцев назад оказался у доктора, решили делать операцию. Но вена не оперируется, мы пошли на риск. К сожалению, пока неудачно, потому что организм реагировал соответствующим образом. Будем смотреть дальше, есть надежда», - рассказал Руссо.
Ранее Авраам Руссо в пресс-центре НСН рассказал, что диджей Роман Ковш предлагал ему сумму в размере 1,1 миллиона рублей за права на песню «Дым без огня».
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