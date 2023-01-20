24.01.2023 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг заслуженного врача России, врача-эпидемиолога, академика РАН Геннадия Онищенко на тему: «Двуединая эпидемия. Чем опасно объединение гриппа и COVID-19».

Новогодние каникулы дали передышку COVID-19 – число заражений снижалось с 5 до 3 тысяч случаев за сутки. Однако в первую рабочую неделю количество заболевших стало расти. Эксперты прогнозируют ухудшение ситуации с коронавирусом в России в конце января и в феврале. Варианты вируса продолжают сменять друг друга. После «ниндзя» и «цербера» появился «грифон», а сейчас в Россию пришел «кракен», который активно распространился в США и Европе. Так же иммунологи фиксируют самый высокий за последние пять лет уровень распространения гриппа. При этом у пациентов обнаруживают сразу несколько заболеваний. Гибрид гриппа и коронавируса уже окрестили «флуроной». У многих пациентов с «флуроной» выявили осложнение в виде пневмонии с тяжёлым течением.

Какова на сегодняшний день ситуация по заболеваемости COVID-19 в России и мире?

Чем для здоровья может быть опасно одновременное заражение несколькими вирусами?

Кто чаще всего подвергается заражению «флуроной»?

Чем опасен новый штамм COVID-19 «кракен»?

Какова сегодня статистика по вакцинации от COVID-19?

С чем связана была столь сильная вспышка COVID-19 в Китае?

В России выявили случаи одновременного заражения гриппом и коронавирусом, на сколько это частое явление?

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 916-107-77-34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

