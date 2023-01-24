Онищенко обвинил ВОЗ в некорректности данных о COVID в Китае

«Обвинять Китай ни у кого нет ни морального, ни другого права. Китайцы и правящая элита вместе боролись с коронавирусной инфекцией. Спасали не только себя, но и весь мир. Французы, которые тоже очень пекутся о Китае… В данном случае, я бы использовал поговорку: чья бы корова мычала. Вы обвиняете их, а у самих что творится? Себя также очень некорректно ведет ВОЗ. Китай перестал публиковать данные, а ВОЗ говорит, что по их данным с 3 января по 23 января в Китае зарегистрировано 11 062 159 случаев заболеваний. Откуда вы эти данные взяли?», - сказал Онищенко.

Ранее, 23 декабря прошлого года, официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что ситуация по профилактике и контролю эпидемии СOVID-19 в Китае находится под контролем.

