Онищенко обвинил ВОЗ в некорректности данных о COVID в Китае

ВОЗ и некоторые страны обвиняют Китай в высокой заболеваемости коронавирусом, хотя не могут знать точных цифр, отметил в эфире НСН врач Геннадий Онищенко. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ведет себя некорректно в случае с подсчетами заболевших коронавирусом в Китае, они не могут знать точных цифр, так как в стране давно перестали публиковать статистику, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

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«Обвинять Китай ни у кого нет ни морального, ни другого права. Китайцы и правящая элита вместе боролись с коронавирусной инфекцией. Спасали не только себя, но и весь мир. Французы, которые тоже очень пекутся о Китае… В данном случае, я бы использовал поговорку: чья бы корова мычала. Вы обвиняете их, а у самих что творится? Себя также очень некорректно ведет ВОЗ. Китай перестал публиковать данные, а ВОЗ говорит, что по их данным с 3 января по 23 января в Китае зарегистрировано 11 062 159 случаев заболеваний. Откуда вы эти данные взяли?», - сказал Онищенко.

Ранее, 23 декабря прошлого года, официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что ситуация по профилактике и контролю эпидемии СOVID-19 в Китае находится под контролем.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КитайВОЗ
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