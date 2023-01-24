Онищенко перечислил штаммы, которые доминируют в России

Изоляция от мира идет на пользу России в случае с заболеваемостью коронавирусом, отметил в эфире НСН Геннадий Онищенко. 

В 2022 году в мире доминировал штамм коронавируса «омикрон», сегодня в России преобладают два его подвида - BA.4 и BA.5, рассказал заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

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«На протяжении практически всего 2022 года доминировал штамм «омикрон», разные его вариации. Если говорить про нашу страну, то, в данном случае, наша изоляция идет нам на пользу. В нашей стране преобладает BA.4 и BA.5, эти два подвида "омикрона"», - сказал Онищенко.

Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов сообщил ТАСС, что линии штамма коронавируса BA.4, BA.5 (новые южноафриканские «омикроны») являются более заразными, чем предыдущие геноварианты, и могут частично уходить от иммунной защиты.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:РоссияКоронавирусГеннадий Онищенко
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