Онищенко заявил, что ситуация с заболеваемостью гриппом в России под контролем

От свиного гриппа было привито порядка 80 млн россиян, отметил в эфире НСН врач Геннадий Онищенко. 

Ситуация с заболеваемостью гриппом в России находится под контролем, подавляющее большинство населения оказалось готово к встрече с вирусом благодаря вакцинации, рассказал заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

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«"Кракен" – это вульгаризм. Официальное название – XBB.1.5. Мы имеем дело с бинарной эпидемией сегодня. С ноября 2022 года начался ежегодный сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРЗ. В этом подъеме доминирует H1N1 2009 года (свиной грипп). Медицинское сообщество к нему готовилось. В вакцине, которой прививались мы в России, антигены к этому вирусу присутствовали. Мы привили почти 80 млн человек и подготовили подавляющее большинство населения к возможной встрече с этим вирусом. Поэтому сказать, что у нас какая-то неуправляемая пандемия гриппа идет, мы не можем», - сказал Онищенко.

Ранее Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН отмечал, что в 2022 году в мире доминировал штамм коронавируса «омикрон».

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Трефилов
ТЕГИ:РоссияГриппГеннадий Онищенко
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