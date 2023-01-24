Онищенко заявил, что ситуация с заболеваемостью гриппом в России под контролем
От свиного гриппа было привито порядка 80 млн россиян, отметил в эфире НСН врач Геннадий Онищенко.
Ситуация с заболеваемостью гриппом в России находится под контролем, подавляющее большинство населения оказалось готово к встрече с вирусом благодаря вакцинации, рассказал заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
«"Кракен" – это вульгаризм. Официальное название – XBB.1.5. Мы имеем дело с бинарной эпидемией сегодня. С ноября 2022 года начался ежегодный сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРЗ. В этом подъеме доминирует H1N1 2009 года (свиной грипп). Медицинское сообщество к нему готовилось. В вакцине, которой прививались мы в России, антигены к этому вирусу присутствовали. Мы привили почти 80 млн человек и подготовили подавляющее большинство населения к возможной встрече с этим вирусом. Поэтому сказать, что у нас какая-то неуправляемая пандемия гриппа идет, мы не можем», - сказал Онищенко.
Ранее Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН отмечал, что в 2022 году в мире доминировал штамм коронавируса «омикрон».
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