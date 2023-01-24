В России исключили появление агрессивного штамма COVID-19

«Вероятность того, что появится какой-то агрессивный штамм, маленькая. Но другие штаммы будут появляться. Популяционный иммунитет уже создан и перекрестная защита все-таки есть. Пандемии, конечно, будут. Они будут в основном вирусные. В 20 веке мы пережили семь пандемий холеры, последняя была в 90-е годы», - сказал Онищенко.

Ранее ТАСС со ссылкой на врача-инфекциониста Евгения Тимакова сообщил, что эпидемия COVID-19 завершится не раньше, чем через один или два года.

