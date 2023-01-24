«От Байдена не зависим»: Россия обеспечивает календарь прививок за счет своих вакцин
России необходимо активнее развивать фармацевтическую промышленность, отметил в эфире НСН врач Геннадий Онищенко.
Россия обеспечивает национальный календарь прививок за счет собственных вакцин, в этом плане страна не зависит от Запада, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
«Наше государство обеспечивает весь национальный календарь прививок за счет национальных вакцин. Мы не зависим от прихотей Байдена и горстки случайных людей, которые управляют сегодня государствами Европы. Нам нужны лекарства, нужно развивать фармацевтическую промышленность. Самое главное – это мы с вами: есть необходимость – вакцинируйтесь. Нужно беречь старших, они в группе риска. Мы должны жесточайшим образом выполнять те требования, которые существуют для социальных групп риска, для людей, которые общаются с большим количеством людей», - сказал Онищенко.
Ранее Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН отмечал, что вирусные пандемии обязательно еще будут.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+4 702 / сут.
Умерли
395 тыс.+42 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+5 466 / сут.
- Турчак предложил закрепить минимальную долю российской продукции в сетевых магазинах
- Лукашенко сообщил о предложении Украины заключить пакт о ненападении
- Российские военные пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр
- Военкор Сладков рассказал об активном наступлении России в зоне спецоперации
- В Калининградской области задержали обвиняемого в руководстве ОПГ
- Пушилин рассказал об успехах ВС России в районе Великой Новоселовки
- Онищенко обвинил ВОЗ в некорректности данных о COVID в Китае
- «Очень хорошая мысль»: Пригожин отреагировал на сообщения о планируемом покушении
- «Сбер» предупредил россиян о работодателях-мошенниках
- Посол РФ: Эстонии могут передать оружие, способное держать под прицелом Петербург
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru