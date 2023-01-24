«От Байдена не зависим»: Россия обеспечивает календарь прививок за счет своих вакцин

«Наше государство обеспечивает весь национальный календарь прививок за счет национальных вакцин. Мы не зависим от прихотей Байдена и горстки случайных людей, которые управляют сегодня государствами Европы. Нам нужны лекарства, нужно развивать фармацевтическую промышленность. Самое главное – это мы с вами: есть необходимость – вакцинируйтесь. Нужно беречь старших, они в группе риска. Мы должны жесточайшим образом выполнять те требования, которые существуют для социальных групп риска, для людей, которые общаются с большим количеством людей», - сказал Онищенко.

Ранее Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН отмечал, что вирусные пандемии обязательно еще будут.

