11.10.2021 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг Заслуженного врача России, врача-эпидемиолога, Академик РАН Геннадия Онищенко, на тему: «Два года в условиях эпидемии COVID-19: Есть ли выход?»

За последние сутки, 6 октября, в России от COVID-19 умерли 929 человек, что стало новым максимумом с начала пандемии, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба. Быстрый рост смертности от коронавирусной инфекции начался в России в конце сентября. Больше всего летальных исходов традиционно зафиксировано в Москве и Санкт-Петербурге. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что главной причиной рекордной суточной смертности от ковида в России является недостаточный уровень вакцинации. В связи с этим в Москве начнут внедрять массовое экспресс-тестирование на COVID-19 в местах массового пребывания людей: в МФЦ, торговых центрах. А так же власти столицы прорабатывают внедрение экспресс-тестирования на коронавирус в московских школах. По мимо этого по заявлениям официального представителя МВД Ирины Волк в Москве уже возбуждено 75 уголовных дел из-за поддельных ПЦР-тестов и отводов от вакцинации.

В ходе брифинга будут затронуты следующие вопросы:

Почему при наличии вакцины увеличился рост смертности от COVID-19?

Какие меры сегодня предпринимаются Правительством РФ и ждать ли новых ограничений?

Сможет ли экспресс-тестирование на COVID-19 в общественных местах остановить распространение заражения?

Каков риск повторных заболеваний новыми штаммами?

Кому необходимо ставить двойную прививку от гриппа и COVID-19?

Может ли COVID-19 стать сезонным заболеванием?

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



