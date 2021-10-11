Онищенко назвал причину рекордной летальности COVID-19 в ряде городов России

Неправильные стандарты лечения могут стать причиной повышенной летальности в ряде российских регионов, предположил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

«По данным на утро 11 октября, Москва привила 39,5% от населения, по взрослому населению – 47,7%. По Москве летальность составляет 1,77%, это значительно ниже, чем по стране и ниже, чем по миру. Московская область имеет уровень летальности почти как в Москве, 1,79%. А Санкт-Петербург имеет летальность 3,49%. Серьезно надо разбираться, почему такой высокий уровень. Нижний Новгород - 3,94%, это наша европейская часть, там развитая система здравоохранения, медуниверситет, – это предмет для серьезного анализа. Свердловская область – 4,64%, тоже не последняя, Воронежская область – 3,28% Красноярский край – 5%. Пять! Можно списать на огромные пространства, недоступность, но это не оправдание. Каких-то значимых праздников, мероприятий не отмечено, ограничения не сняты. Нужно разбираться в лечении. Скорее всего, иммунодепрессанты, лекарства, которые вызывают депрессию, передозированы. У нас слишком жесткий стандарт лечения, не нужно даже быть врачом, достаточно быть просто дотошным человеком и всё до последней таблетки отдавать. Нужно дать врачам вариабельность. Нужно смотреть на стандарты лечения, другого пути я не вижу», - объяснил Онищенко.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что введение жестких ограничений негативно скажется на состоянии людей, поскольку сегодня бороться с коронавирусом можно только вакцинацией.

