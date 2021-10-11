«Не надо Воронеж закрывать». Онищенко выступил против локдауна
Закрытие целых городов на карантин может навредить населению больше, чем коронавирус, уверен Геннадий Онищенко.
Массовые карантинные меры по борьбе с COVID-19 далеко не всегда эффективны, заявил бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
«Массового ничего не должно быть. В марте 2020 года мы ввели локдаун, потому что еще ничего не понимали. Даже Воронеж не надо весь закрывать. Нужно провести научную, грамотную противоэпидемическую работу. Всю Воронежскую область не надо закрывать. У них болеющих сейчас 20 тысяч, летальность 3,28%, для европейской части она недопустима высокая. А область достаточно компактная, там не надо самолетами летать. Значит, там не срабатывает противоэпидемическая работа. Всю область закрывать очень дорого, нерационально и, может быть, даже более вредоносно, чем заниматься конкретными очагами. Очаговой работы у нас нет», - напомнил Онищенко.
Ранее доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» призвал население активнее вакцинироваться, чтобы избежать локдауна.
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