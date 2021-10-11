Онищенко посоветовал привиться от COVID-19 раньше, чем от гриппа
Геннадий Онищенко напомнил, что микст-инфекция коронавируса и гриппа является очень серьезным испытанием даже для молодого организма.
В случае отсутствия иммунитета и от гриппа, и от COVID-19 необходимо сначала прививаться от коронавируса, заявил бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
«Если человек не привит ни от гриппа, ни от коронавируса, и не переболел, то первое, что я ему посоветую – это привиться от коронавируса. Уйдет у него на это, считая сегодняшний день, две недели, он завершит вакцинацию, и ещё через месяц он спокойно привьется от гриппа. Микс [вакцина] пока не разрешен Минздравом. Надо пойти и привиться от гриппа. Вот я недели две назад публично сам привился и вдохновил на это только 15 человек из 60, находившихся рядом. Это недопустимо наплевательское отношение! Если вы заболеете этим гриппом, благополучно его перенесете, то подготовите очень хорошую почву для коронавируса до конца сезона. Весь иммунитет, всё выбросите в корзину, а у нас предстоит непростая зима. Вы всё накопленное здоровье растратите», - объяснил врач.
Ранее замглавы Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Ирина Серегина заявила, что в России не зафиксировано ни одной смерти, связанной с вакцинацией от коронавируса.
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