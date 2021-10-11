Онищенко назвал мировых лидеров по темпам вакцинации

Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН назвал вакцинацию главным показателем биологической безопасности любого государства.

«Китай, родина коронавируса, демонстрирует самую успешную стратегию борьбы с пандемией. Как выглядит сегодня вакцинопрофилактика? Возьмем США, переболело 45 миллионов 207 тысяч человек, обще население 320 миллионов. Болеющих сейчас девять миллионов, умерло 723 тысячи, и летальность составляет 0,62%. Где-то полгода назад она у них была 3%, но сегодня благодаря серьезной подвижке в вопросах, связанных с вакцинацией, ситуация изменилась. Президент Джо Байден заявлял, что болеют только непривитые, а затем принял указ, согласно которому государственные органы должны привиться, невзирая на законы и так далее. Я считаю, что очень правильно», - рассказал врач.

При этом Онищенко напомнил, что Россия значительно отстает от других стран-производителей вакцин по числу привитых.

«Китай на сегодня привил 1,1 миллиарда человек. Это огромный удельный вес от всей популяции человечества. В Соединенных Штатах привито 216 миллионов человек, охват составляет 65,5%. Они продолжают вакцинировать, отсюда и летальность упала. Япония – 72,9%, Бразилия – 72,5%, Турция, даже Турция – 65%, во Франции 77,5%. И у нас – 33,8% по населению в целом при наличии четырех вакцин. Отсюда, конечно же, и достаточно высокий, нехарактерный для нас уровень летальности, он составляет для нашей страны, по данным мировой статистики, 2,78% при общемировом показателе 2,04%», - резюмировал Онищенко.

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