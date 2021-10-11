Онищенко предупредил об угрозе ликвидации института дезинфектологии

В Москве открылись 20 пунктов бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19 В столице за сутки выявили более 5 тысяч новых случая заражения коронавирусом Программу по развитию волонтерства «Первый шаг» запустили в школах столицы «Бабье лето» в столичном регионе завершится во вторник, 12 октября