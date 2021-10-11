Онищенко предупредил об угрозе ликвидации института дезинфектологии
Онищенко заявил, что над реализацией главных санитарных проектов страны работают непрофессионалы.
Если во главе санитарной службы будут непрофессионалы, то научные институты и методики защиты от биологических угроз будут утеряны, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
«Мы должны быть готовы к тому, чтобы противостоять как природным, так и преднамеренным биологическим угрозам. Мы должны охранять свои границы. Даже если мы создадим самые современные методики диагностики, это не поможет. С таким упрощенческим подходом и трактовкой нас может отбросить на долгие годы от решения тех задач, которые есть. Сегодня есть все предпосылки для ликвидации единственного в стране института дезинфектологии на Научном проезде, который мы модернизировали, оснастили. Сегодня во главе реализации «санитарного щита» поставили человека, который вообще не знает санитарную службу, никогда в ней не работал. И, самое главное, как ученый он в жизни ничего не создал. И вот он сегодня возглавляет [проект]. Я понимаю, что могут быть тактические ошибки, но упускать возможности не нужно», - заявил Онищенко.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что главный лозунг создаваемого в России проекта «санитарный щит» – это эпидемия без локдаунов. Кроме того, об этом проекте рассказывала вице-премьер Татьяна Голикова.
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