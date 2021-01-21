22.01.2021 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: Два года без гимна: «Конь» или «Катюша»?

В связи с лишением российских спортсменов права выступать под флагом и гимном России, начались бурные обсуждения о том, на какую композицию может быть заменён гимн. Так, комиссия спортсменов предложила Олимпийскому комитету России использовать вместо гимна «Катюшу». В Госдуме эту инициативу поддержали, но профессиональное музыкальное и спортивное общество разделилось. Например, чемпионка мира и Европы по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявила, что «Катюша» повествует о героизме советского народа, в то время как спорт – просто большое шоу. А поэт-песенник Александр Шаганов, поддержав «Катюшу» также предложил в качестве альтернативы свою песню, написанную в соавторстве с Игорем Матвиенко – «Конь».

В ходе пресс-конференции, её участники обсудят возможность оспорить решение Спортивного арбитражного суда, а также оценят возможность замены гимна России на международных спортивных состязаниях одной из предложенных композиций.

Участники пресс-конференции:

Президент Федерации водного поло России, Российской федерации прыжков в воду, а также Федерации синхронного плавания России Алексей Власенко;

Руководитель Олимпийского Совета Москвы, олимпийский чемпион Николай Гуляев;

Президент Клуба истории и статистики спорта Александр Любимов.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

