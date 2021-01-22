«Для кого звучит?» Замену гимна России предложили выбрать другим странам
Президент Клуба истории и статистики спорта на пресс-конференции НСН предложил заменить национальный гимн самой популярной мелодией в мире, а не только в России.
Лишение российских спортсменов права выступать под флагом и гимном России вызвало бурные обсуждения о том, какую композицию выбрать на замену гимна для Олимпиады.
Президент Клуба истории и статистики спорта Александр Любимов на пресс-конференции НСН предложил заменить национальный гимн самой популярной мелодией в мире, а не только в России.
«Для кого звучит мелодия: для россиян или для всего мира? Если для всех стран, то есть смысл сделать опрос, какую мелодию люди считают самой популярной в мире. Благодаря опросу выяснилось, что в странах Юго-Восточной Азии самыми популярными людьми России считают Гагарина и Менделеева. Теперь надо узнать про песни», - отметил он.
Ранее фигурист и тренер Илья Авербух в эфире НСН заявил, что гимн России заменить невозможно, так как других таких песен нет.
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