«Для кого звучит?» Замену гимна России предложили выбрать другим странам

Президент Клуба истории и статистики спорта Александр Любимов на пресс-конференции НСН предложил заменить национальный гимн самой популярной мелодией в мире, а не только в России.

«Для кого звучит мелодия: для россиян или для всего мира? Если для всех стран, то есть смысл сделать опрос, какую мелодию люди считают самой популярной в мире. Благодаря опросу выяснилось, что в странах Юго-Восточной Азии самыми популярными людьми России считают Гагарина и Менделеева. Теперь надо узнать про песни», - отметил он.

Ранее фигурист и тренер Илья Авербух в эфире НСН заявил, что гимн России заменить невозможно, так как других таких песен нет.

