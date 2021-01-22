«Потому что из России». Федерация о дисквалификации спортсмена Захарова

«Олимпийский чемпион Илья Захаров три раза получил красный флажок за то, что не встретился с допинг-офицерами. Причем в третий раз он был дома, но до него специально не дозвонились, не достучались и не встретились. В Швейцарии на допинг-панели 3,5 часа шла беседа, на которой он объяснял, что 155 раз в жизни сдавал допинг-пробы, которые ничего не выявили. В итоге его дисквалифицировали на год и восемь месяцев. Я спрашиваю: почему? Мне ответили: а потому что спортсмен из России», - отметил он.

В свою очередь, руководитель Олимпийского Совета Москвы, олимпийский чемпион Николай Гуляев добавил, что таких случаев довольно много. «Даже удавалось доказать, что допинг-офицеры не приходили и намеренно не встречались с атлетами, чтобы не фиксировать пробы. Поднимались даже записи с камер дорожного движения», - рассказал он.

Ранее сборную России отстранили от крупных турниров из-за обвинений в подделке данных Московской антидопинговой лаборатории. Всемирная антидопинговая организация (WADA) изначально дисквалифицировала Россию на четыре года, но Спортивный арбитражный суд сократил срок до двух лет. В числе ограничений российским атлетам запрещено использовать во время стартов национальную символику (флаг и герб), а также гимн страны.

