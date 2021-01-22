«Олимпиада — это война». Гимн для спортсменов предложили заменить «Днем Победы»

Президент Федерации водного поло России, Российской федерации прыжков в воду, а также Федерации синхронного плавания России Алексей Власенко на пресс-конференции НСН предложил третий вариант – песню «День Победы».

«Нас с детства воспитывали, что поездка на Олимпиаду – это война. Мы готовимся к сражениям, защищаем честь флага страны, воюем за золотые медали. А под «Катюшу» мы еще и спляшем. Кстати, «Катюша» играет и в Канаде, и в США во время перерывов между периодами в хоккее», - отметил он.

Ранее фигурист и тренер Илья Авербух в эфире НСН заявил, что гимн России заменить невозможно, так как других таких песен нет.

