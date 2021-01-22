«Олимпиада — это война». Гимн для спортсменов предложили заменить «Днем Победы»

Президент Федерации водного поло России на пресс-конференции НСН объяснил, почему эта композиция отлично будет олицетворять духовный настрой спортсменов.

Лишение российских спортсменов права выступать под флагом и гимном России вызвало бурные обсуждения о том, какую композицию выбрать на замену гимна для Олимпиады. Комиссия спортсменов предложила Олимпийскому комитету России использовать вместо гимна «Катюшу». В качестве альтернативы поэт-песенник Александр Шаганов предложил свою песню, написанную в соавторстве с Игорем Матвиенко – «Конь».

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Президент Федерации водного поло России, Российской федерации прыжков в воду, а также Федерации синхронного плавания России Алексей Власенко на пресс-конференции НСН предложил третий вариант – песню «День Победы».

«Нас с детства воспитывали, что поездка на Олимпиаду – это война. Мы готовимся к сражениям, защищаем честь флага страны, воюем за золотые медали. А под «Катюшу» мы еще и спляшем. Кстати, «Катюша» играет и в Канаде, и в США во время перерывов между периодами в хоккее», - отметил он.

Ранее фигурист и тренер Илья Авербух в эфире НСН заявил, что гимн России заменить невозможно, так как других таких песен нет.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
ТЕГИ:ПобедаОлимпиада
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