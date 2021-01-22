Олимпийский чемпион предостерег Россию от бойкота Игр в Токио

Глава Олимпийского Совета Москвы на пресс-конференции НСН заявил, что каждый профессиональный спортсмен мечтает выступить на Олимпиаде.

Бойкот Олимпиады из-за лишения российских спортсменов права выступать под национальным флагом и гимном нельзя допустить, так как это навердит всем, заявил на пресс-конференции НСН глава Олимпийского Совета Москвы, олимпийский чемпион Николай Гуляев.

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«От бойкота потеряют все. Мечта любого профессионального спортсмена - стать олимпийским чемпионом. Олимпиада – это вершина. Нельзя лишать спортсменов возможности завоевать олимпийскую медаль любого достоинства», - отметил он.

Ранее сборную России отстранили от крупных турниров из-за обвинений в подделке данных Московской антидопинговой лаборатории. Всемирная антидопинговая организация (WADA) изначально дисквалифицировала Россию на четыре года, но Спортивный арбитражный суд сократил срок до двух лет. В числе ограничений российским атлетам запрещено использовать во время стартов национальную символику (флаг и герб), а также гимн страны.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:СпортОлимпиада
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