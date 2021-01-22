«Вспомните Кубертена». Историк спорта предложил отменить на Олимпиаде гимны и флаги

Президент Клуба истории и статистики спорта Александр Любимов на пресс-конференции НСН предложил отменить на Олимпиаде гимны и флаги.

«На первых Олимпийских играх в 1896 году всего этого не было. Это сохранялось очень долго. Возродивший Олимпиаду Пьер де Кубертен говорил, что на ней соревнуются отдельные спортсмены, а не страны. Вполне вероятно, что было бы даже лучше, чтобы исполнялись такие мелодии, как «Катюша» вместо гимна», - отметил он.

Ранее фигурист и тренер Илья Авербух в эфире НСН заявил, что гимн России заменить невозможно, так как других таких песен нет.

