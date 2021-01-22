«Вспомните Кубертена». Историк спорта предложил отменить на Олимпиаде гимны и флаги
Президент Клуба истории и статистики спорта на пресс-конференции НСН рассказал, что изначально на Олимпиадах соревновались не страны, а отдельные спортсмены.
Лишение российских спортсменов права выступать под флагом и гимном России вызвало бурные обсуждения о том, какую композицию выбрать на замену гимна для Олимпиады. Комиссия спортсменов предложила Олимпийскому комитету России использовать вместо гимна «Катюшу».
Президент Клуба истории и статистики спорта Александр Любимов на пресс-конференции НСН предложил отменить на Олимпиаде гимны и флаги.
«На первых Олимпийских играх в 1896 году всего этого не было. Это сохранялось очень долго. Возродивший Олимпиаду Пьер де Кубертен говорил, что на ней соревнуются отдельные спортсмены, а не страны. Вполне вероятно, что было бы даже лучше, чтобы исполнялись такие мелодии, как «Катюша» вместо гимна», - отметил он.
Ранее фигурист и тренер Илья Авербух в эфире НСН заявил, что гимн России заменить невозможно, так как других таких песен нет.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,7 млн+21 513 / сут.
Умерли
68 412+580 / сут.
Выздоровели
3,1 млн+27 318 / сут.
- Экс-полковнику Захарченко потребовалась операция
- ПАСЕ не будет принимать никаких резолюций по делу Навального
- Российская редакция «Радио Свобода» может закрыться из-за нового закона об иноагентах
- СМИ: «Эхо Москвы» может лишиться лицензии за публикацию призывов к насилию
- СМИ: Кипр откроет границы для туристов с 1 марта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru