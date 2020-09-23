25.09.2020 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: «Доставка с угрозой: как регулировать курьерскую деятельность?»

Сентябрь отметился целой серией происшествий, произошедших с курьерами доставки еды. Один любвеобильный доставщик еды, после доставки заказа, начал отправлять сообщения девушке, которая еду заказала, с предложениями «провести вместе полчасика». Другой и вовсе пытался завести отношения с 11-летней клиенткой, написывая ей на телефон. Были также случаи и нападения курьеров на клиентов или просто на людей на улице. Во время карантина и в посткарантинный период популярность услуг доставки чего бы то ни было, резко возросла. Появился спрос и множество вакансий, однако условия приёма на работу и самой работы оставляют желать лучшего. Так, летом появлялась информация о массовой задержке зарплат курьеров и готовящейся забастовке.

В ходе пресс-конференции, её участники попробуют разобраться в том, как подбираются курьеры, как контролируется их работа и том, какой регуляции не хватает этой сфере.

Участники пресс-конференции:

Действительный государственный советник РФ 1 класса, сенатор 2015-2020 г.г., бывший первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников;

Глава Союза курьеров России Иван Вайсс;

Председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8