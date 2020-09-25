Союз курьеров: Случаи невыплаты зарплат доставщикам единичны
Невыплата зарплаты курьерам единичны, рассказал на пресс-конференции НСН на тему: «Доставка с угрозой: как регулировать курьерскую деятельность?» глава Союза курьеров России Иван Вайсс.
«На моей памяти ситуация с невыплатами зарплат – это единичные случаи и в основном если задержки и происходят, то это сутки-двое только из-за технических причин – банки, проводки денег, зачисление их на карту», - сказал он.
Вайсс также отметил, что текучка большая среди курьеров. Постоянно работает 10-15%. При этом курьеров, по его словам, в случае возникновения конфликтных ситуаций с клиентами, увольняют очень быстро и зачастую даже не разбираются в причинах.
На фоне роста спроса на услуги доставки в период пандемии было несколько случаев забастовок курьеров, жаловавшихся на задержку зарплаты. В частности, в начале июля в Москве бастовала группа курьеров Delivery Club.
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