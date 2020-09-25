Экс-сенатор поддержал саморегулирование в отрасли курьерской доставки
Агрегаторы доставки должны объединиться и разработать унифицированные правила работы отрасли, заявил на пресс-конференции НСН бывший сенатор Сергей Калашников.
Индустрия услуг доставки в настоящее время не требует законодательно-нормативного регулирования – на неё распространяются общие законы, в том числе о защите прав потребителя, заявил на пресс-конференции НСН «Доставка с угрозой: как регулировать курьерскую деятельность?» бывший первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников. Однако внутри отрасли единые правила скоро потребуются, уверен он.
«На сегодняшний день все агрегаторы сами вырабатывают правила «методом тыка». Но я думаю, что в самое ближайшее время возникнет потребность в том, чтобы выработать какие-то унифицированные, наиболее оптимальные и эффективные правила. И я думаю, что их должны сделать сами агрегаторы, объединившись в саморегулируемую или просто ассоциацию – корпоративное сообщество», - отметил Калашников.
Бывший сенатор также выступил за то, чтобы агрегаторы сами несли ответственность за весь комплекс услуг, включая этичность поведения своих сотрудников и курьеров, работающих по партнёрской системе.
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