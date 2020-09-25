«Бум» доставки в пандемию не привёл к росту жалоб

При росте заказов у служб доставки во время пандемии число жалоб на их работу осталось прежним, рассказал на пресс-конференции НСН на тему: «Доставка с угрозой: как регулировать курьерскую деятельность?» председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.

«За время пандемии резко вырос спрос на услуги доставки, при этом процент жалоб на эти услуги остался прежним. То есть нельзя сказать, что упало качество работы курьеров, что нас радует, нельзя говорить об ущемлении прав потребителей», - сказал Павлов.

Защита прав потребителей должна быть организована самими агрегаторами - например, надо блокировать доступ курьерам к личным данным, подчеркнул Павлов.

