Названы основные жалобы на работу служб доставки

Процент жалоб на поведение курьеров минимален, рассказал на пресс-конференции НСН на тему: «Доставка с угрозой: как регулировать курьерскую деятельность?» председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.

«Больше всего потребителю жалуются на сроки доставки товаров и качество», - рассказал Павлов.

Он подчеркнул, что вопрос качества товаров не является уникальным для продаж через службы доставки, с некачественной продукцией можно столкнуться и в обычном магазине.

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