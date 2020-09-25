Названы основные жалобы на работу служб доставки

Процент жалоб на поведение курьеров минимален, рассказал на пресс-конференции НСН на тему: «Доставка с угрозой: как регулировать курьерскую деятельность?» председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.

«Больше всего потребителю жалуются на сроки доставки товаров и качество», - рассказал Павлов.

Он подчеркнул, что вопрос качества товаров не является уникальным для продаж через службы доставки, с некачественной продукцией можно столкнуться и в обычном магазине.

