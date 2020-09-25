Калашников выступил за введение жёстких правил по передвижению курьеров

Должны быть совершено жесткие правила по передвижению курьеров, заявил действительный государственный советник РФ 1 класса, сенатор 2015-2020 гг., бывший первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников в ходе пресс-конференции НСН на тему: «Доставка с угрозой: как регулировать курьерскую деятельность?»

«Велосипедисты и самокатчики создают на дорогах достаточное количество проблем», - отметил бывший сенатор.

Он отметил, что у ГИБДД нет рецептов регулирования такого «броуновского движения, особенно в центре города.

По мнению Калашникова, агрегатор несет ответственность за весь комплекс услуг, который он оказывает, включая и этичность поведения своих партнеров и сотрудников.

«Агрегатор должен нести ответственность, в том числе и материальную, но это будет стимулировать его предъявлять требования к своим исполнителям», - уверен Калашников.

