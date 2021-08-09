12.08.2021 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Дорогая школа. Сколько стоит собрать ребенка к учебному году»

2 августа началась выплата единовременного школьного пособия. По 10 тысяч рублей на ребёнка получат семьи с детьми школьного возраста. Центр изучения потребительского поведения Роскачества показал, что больше половины семей хотят купить на эти деньги школьные принадлежности. Но хватит ли данной суммы? Аналитики утверждают, что траты россиян на минимальный школьный набор выросли за год на 13%. И в среднем по стране сборы ребенка в школу обойдутся родителям в размере от 23,5 до 30 тысяч рублей.

В ходе пресс-конференции участники расскажут, хватит ли родителям 10 тысячного пособия на сборы ребенка в школу? Какие школьные принадлежности выросли в цене? И как выбрать качественную школьную форму?

Участники пресс-конференции:

Эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ), лидер общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая;

Главный специалист экспертного центра союза потребителей «Росконтроль» Ирина Аркатова

Приглашен:

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Борис Чернышев.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8







