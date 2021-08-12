Роскачество выявило серьезные нарушения при проверке школьной формы
Руководитель Центра изучения потребительского поведения Роскачества Василий Смирнов отметил, что более трети товаров не соответствуют требованиям, а высшую оценку получили только товары двух брендов.
У 54% исследуемых товаров в категории школьной формы рейтинг был обнулен из-за нарушений базовых требований безопасности, заявил руководитель Центра изучения потребительского поведения Роскачества Василий Смирнов в пресс-центре НСН.
«Более трети товаров не соответствуют требованиям, 35%. В этом году объектом исследования стали сорочки для мальчиков. По итогам исследования недостоверная маркировка, несоответствие состава ткани заявленному выявлено у 22% исследованных торговых марок. По-прежнему многие рубашки небезопасны для здоровья. Более чем у половины товаров низкая гигроскопичность и воздухопроницаемость, кожа не дышит, ткань не впитывает влагу. Ребенок в такой одежде может чувствовать себя некомфортно и потеть. У 54% исследуемых товаров рейтинг обнулен за нарушение базовых требований безопасности. Высшую оценку рейтинга в этом году получили только товары магазинов Zara и Van Cliff», - рассказал Смирнов.
Ранее стало известно, что минимальный школьный набор подорожал на 13%. В наборе все самое основное: рюкзак, дневник, канцелярские принадлежности, набор тетрадей, пенал, настольная лампа, школьная форма, а также рубашка и обувь. Часто наиболее затратными покупками к школе являются одежда и обувь для ребенка.
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