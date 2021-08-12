В «Совете матерей» поблагодарили Путина за выплаты на школьников
Татьяна Буцкая призналась, что выплаты в 10 тысяч рублей могут покрыть все расходы на сбор ребенка в школу не во всех регионах, но для многих семей это станет весомой поддержкой.
Выплаты в 10 тысяч рублей можно считать беспрецедентной поддержкой семьям со школьниками, заявила эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ), лидер общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН.
«В список необходимых покупок включаются юбка, жакет, рубашка, водолазка, спортивная форма, обувь, еще тетрадки, ручки, дневники, парта, стул и освещение. При этом 10 тысяч – это очень хорошая поддержка, мы от «Совета матерей» выражаем благодарность. В каких-то регионах сумма полностью покрывает сборы ребенка в школу. В других регионах, конечно, этого не хватает. С другой стороны, без этой поддержки было бы намного сложнее. Во многих семьях два или три ребенка, а это уже 20 или 30 тысяч. Помощь государство сейчас оказывает просто беспрецедентную», - рассказала она.
Ранее кабмин утвердил постановление о единовременных выплатах на школьников с 2 августа. Начало компенсации в 10 тысяч рублей планировалось на 16 августа, но Владимир Путин поручил осуществить эту меру поддержки досрочно. Решение было принято, чтобы родители без суеты смогли выбрать необходимые для школы вещи.
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