Чтобы ребёнок не простудился. Названы критерии безопасной школьной формы

При выборе школьной формы необходимо ориентироваться на состав изделия, а также на показатели гигроскопичности и воздухопроницаемости, заявил руководитель Центра изучения потребительского поведения Роскачества Василий Смирнов в пресс-центре НСН.

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«Я бы остановился на показателях гигроскопичности и воздухопроницаемости, многие родители их недооценивают. В целом многие родители исходят из того, что форма на год, быстро изнашивается и нет смысла найти какой-то более качественный продукт, потому что ребенок растет и скоро покупать новую. Но ребенок в школе не только сидит за партой в спокойном состоянии, но и активно двигается на переменах, потеет. Поэтому эти показатели критически важны. Помимо этого важен состав, важно, чтобы правильная информация была нанесена на этикетки. При этом небольшая доля синтетики пугать не должна, благодаря ей форма меньше мнется. Должно быть 40-60% шерсти в составе. Также необходимо обратить внимание на пуговицы, у недорогой одежды пуговицы могут быть несглаженным и нести потенциальную опасность для ребенка», - рассказал Смирнов.

В свою очередь, эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ), лидер общественной организации «Совет матерей», Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН объяснила, что качество формы напрямую влияет на здоровье ребенка.

«Я как педиатр добавлю. Ребенок побегал, вспотел, сел в классе, где открыли окно. Если форма плохая и воду не отводит, это открытое окно может привести к простуде. Если в классе жарко, тело ребенка также нагревается. Температура тела ребенка может повышаться до 37 градусов только потому, что на нем одета неправильная одежда. Форма должна быть не на 100% синтетическая», - добавила она.

Ранее стало известно, что минимальный школьный набор подорожал на 13%. В наборе все самое основное: рюкзак, дневник, канцелярские принадлежности, набор тетрадей, пенал, настольная лампа, школьная форма, а также рубашка и обувь. Часто наиболее затратными покупками к школе являются одежда и обувь для ребенка.

