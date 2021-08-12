В «Совете матерей» рассказали, как выбрать рюкзак для школьника
Эксперт ОНФ, лидер общественной организации «Совет матерей» призвала родителей тщательнее подходить к выбору ранца для ребенка.
Ранец напрямую влияет на здоровье спины ребенка, заявила эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ), лидер общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН.
«Нам кажется, пусть возьмет любой рюкзак, какой хочет. Сейчас дети носят очень много «знаний» в своем рюкзаке, начиная с самых первых классов. Когда идет первоклассник и на одном плече несет рюкзак, это, конечно, нехорошо для его здоровья. Родители должны понимать, что покупать необходимо только правильные рюкзаки, у них должна быть обязательно жесткая спинка, у них должны быть широкие лямки. Очень удобно, когда лямки спереди еще и фиксируются на специальный карабин. Удобно, когда большой ранец. По длине он должен достигать поясницы, быть даже чуть ниже, чем поясница. Это о здоровье спины вашего ребенка. И обязательно носить ранец на двух плечах», - рассказала она.
Ранее стало известно, что минимальный школьный набор подорожал на 13%. В наборе все самое основное: рюкзак, дневник, канцелярские принадлежности, набор тетрадей, пенал, настольная лампа, школьная форма, а также рубашка и обувь. Часто наиболее затратными покупками к школе являются одежда и обувь для ребенка.
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