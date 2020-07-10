10.07.2020 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Домашнее насилие: как пережить вторую волну пандемии живя с тираном»

С началом пандемии коронавируса, по заявлениям правозащитников, обострилась серьёзная проблема современного общества – домашнее насилие. За последние несколько месяцев резко увеличилось число пострадавших от домашних агрессоров. Так, 8 июля жительница Москвы выпала из окна после издевательств мужа, который заставлял супругу пить уксус. СПЧ уже направил запрос в Минздрав и МВД для получения статистики по домашнему насилию в период пандемии, чтобы принять соответствующие меры. Напомним, что по данным ВОЗ, каждая третья женщина в мире подвергается физическому или сексуальному насилию со стороны партнера или другого лица.

Насколько самоизоляция усугубила проблему домашнего насилия в России?

Как работали организации по защите пострадавших от домашнего насилия в период самоизоляции?

Как избежать увеличения числа пострадавших от домашнего насилия, если в России начнется вторая волна пандемии?

Как защищаться от домашних тиранов в случае возобновления периода самоизоляции?

Участники пресс-конференции:

Зампред Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора;

Организатор дома-убежища для женщин и детей, пострадавших от домашнего насилия Наталья Краснослободцева.





ВНИМАНИЕ! Коллеги, журналисты! Пресс-конференция проводится в режиме Online. (аккредитация не ведется) Пресс-конференция будет транслироваться в прямом эфире 10.07.2020 в 12:00

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции.

