Жертвам домашнего насилия подсказали первый шаг в борьбе с тираном
Организатор дома-убежища для женщин и детей, пострадавших от домашнего насилия, Наталья Краснослободцева рассказала НСН о проблеме недостаточной реакции полиции на жалобы о домашнем насилии во время пандемии.
В пресс-центре ИА «Национальная Служба Новостей» прошла пресс-конференция, посвящённая проблемам домашнего насилия в период самоизоляции.
Организатор дома-убежища для женщин и детей, пострадавших от домашнего насилия, Наталья Краснослободцева в эфире НСН заявила, что женщина обязана звонить в полицию, если стала жертвой домашнего насилия.
«Никогда не было звонков "Ало, убивают!" Если вас убивают, нужно звонить в полицию. Мы, как кризисный центр, не можем приехать и забрать. Для этого есть полиция, и звонить надо туда обязательно. Женщины обязаны звонить в полицию. Хотя это тоже отдельный разговор. Во время пандемии скорые не всегда приезжают и полиция тоже. Это правда и мы с этим сталкивались. Если речь о домашнем насилии, то полиция тоже переходила в онлайн-режим работы», - сказала Наталья Краснослобоцева.
Ранее зампред Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора в беседе с НСН объяснила, как можно было помочь жертвам домашнего насилия, запертым с «домашним тираном» на самоизоляции.
«У нас простаивали гостиницы, и мы могли бы воспользоваться гостиничным фондом и разместить жертв домашнего насилия там, согласовав это с предпринимательским сообществом. В некоторых регионах удалось так поступить», - заявила Ирина Киркора.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru