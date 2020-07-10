Жертвам домашнего насилия подсказали первый шаг в борьбе с тираном

«Никогда не было звонков "Ало, убивают!" Если вас убивают, нужно звонить в полицию. Мы, как кризисный центр, не можем приехать и забрать. Для этого есть полиция, и звонить надо туда обязательно. Женщины обязаны звонить в полицию. Хотя это тоже отдельный разговор. Во время пандемии скорые не всегда приезжают и полиция тоже. Это правда и мы с этим сталкивались. Если речь о домашнем насилии, то полиция тоже переходила в онлайн-режим работы», - сказала Наталья Краснослобоцева.

Ранее зампред Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора в беседе с НСН объяснила, как можно было помочь жертвам домашнего насилия, запертым с «домашним тираном» на самоизоляции.

«У нас простаивали гостиницы, и мы могли бы воспользоваться гостиничным фондом и разместить жертв домашнего насилия там, согласовав это с предпринимательским сообществом. В некоторых регионах удалось так поступить», - заявила Ирина Киркора.

