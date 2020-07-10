Жертвы домашнего насилия в пандемию оказались в заложниках у тиранов
Организатор дома-убежища для женщин и детей, пострадавших от домашнего насилия, Наталья Краснослободцева сообщила НСН, что жертвы домашнего насилия не могли даже позвонить, чтобы обратиться за помощью, потому что «тиран» всегда был рядом.
В пресс-центре ИА «Национальная Служба Новостей» прошла пресс-конференция, посвящённая проблемам домашнего насилия в период самоизоляции.
Организатор дома-убежища для женщин и детей, пострадавших от домашнего насилия, Наталья Краснослободцева в эфире НСН рассказала о проблеме обращений жертв домашнего насилия, которые из-за самоизоляции оказались под тотальным контролем.
«По поводу количества звонков и обращений за помощью. У нас количество звонков в период самоизоляции почти не увеличилось – всего на 15-30%. Потому что реально женщина вообще не может позвонить. Все звонки жертв домашних тиранов происходят тогда, когда его нет рядом. А теперь он дома круглосуточно. Я разговаривала с одной женщиной, и она говорит «Если что, мы позвонили по мебели». Потому что они под контролем тотальным. Поэтому в основном звонки были от родственников и друзей», - сказала Краснослободцева.
Ранее зампред Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора в беседе с НСН заявила о нехватке мест в кризисных центрах для жертв домашнего насилия, а также сильной зависимости от решений властей конкретного региона.
Ранее НСН сообщала, что вице-премьер Татьяна Голикова отреагировала на письмо депутатов, которые рассказали о росте домашнего насилия в России. Она поручила проработать введение мер по борьбе с такими преступлениями.
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