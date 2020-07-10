Кризисные центры обратились к государству: Жертв дебоширов негде прятать
Организатор дома-убежища для женщин и детей, пострадавших от домашнего насилия, Наталья Краснослободцева сообщила НСН, что кризисным центрам сегодня попросту негде размещать людей.
В пресс-центре ИА «Национальная Служба Новостей» состоялась пресс-конференция, посвящённая проблемам домашнего насилия в период самоизоляции.
Организатор дома-убежища для женщин и детей, пострадавших от домашнего насилия, Наталья Краснослободцева в эфире НСН обратилась к государству с просьбой о помощи кризисным центрам, помогающим жертвам домашнего насилия.
«Нам нужна помощь государства. Мы готовы принимать (жертв домашнего насилия – прим. редакции) и помогать. Вот нам сейчас нужно съезжать с арендного места, а было бы у нас своё. А муниципальные власти под эти цели места не выделяют. Мы должны быть готовы ко второй волне пандемии и поэтому, нам нужна возможность или территория, куда мы могли бы на две недели карантина принять женщину, а потом уже к себе. Если будет возможность – мы будем так делать», - сказала Наталья Краснослободцева.
Ранее зампред Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора заявила НСН, что помогать жертвам домашнего насилия в период самоизоляции получалось не всегда, многое зависело от властей региона.
«Помогать жертвам домашнего насилия у нас получалось только точечно и с большим трудом, потому что элементарно не хватало мест в кризисных центрах. Всё зависело от глав регионов, насколько они внимательно относились к этой проблеме и быстро принимали решения, и удавалось ли договориться с гостиничным бизнесом», - сообщила Ирина Киркора.
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