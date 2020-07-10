Кризисные центры обратились к государству: Жертв дебоширов негде прятать

«Нам нужна помощь государства. Мы готовы принимать (жертв домашнего насилия – прим. редакции) и помогать. Вот нам сейчас нужно съезжать с арендного места, а было бы у нас своё. А муниципальные власти под эти цели места не выделяют. Мы должны быть готовы ко второй волне пандемии и поэтому, нам нужна возможность или территория, куда мы могли бы на две недели карантина принять женщину, а потом уже к себе. Если будет возможность – мы будем так делать», - сказала Наталья Краснослободцева.

Ранее зампред Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора заявила НСН, что помогать жертвам домашнего насилия в период самоизоляции получалось не всегда, многое зависело от властей региона.

«Помогать жертвам домашнего насилия у нас получалось только точечно и с большим трудом, потому что элементарно не хватало мест в кризисных центрах. Всё зависело от глав регионов, насколько они внимательно относились к этой проблеме и быстро принимали решения, и удавалось ли договориться с гостиничным бизнесом», - сообщила Ирина Киркора.

