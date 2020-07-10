СПЧ: Жертв домашнего насилия в пандемию спасали губернаторы

Зампред СПЧ рассказала в эфире НСН о нехватке мест в кризисных центрах для жертв домашнего насилия, а также сильной зависимости от решений властей конкретного региона.



«Помогать жертвам домашнего насилия у нас получалось только точечно и с большим трудом, потому что элементарно не хватало мест в кризисных центрах. Всё зависело от глав регионов, насколько они внимательно относились к этой проблеме и быстро принимали решения, и удавалось ли договориться с гостиничным бизнесом», - сказала Ирина Киркора.

Ранее НСН сообщала, что вице-премьер Татьяна Голикова отреагировала на письмо депутатов, которые рассказали о росте домашнего насилия в России. Она поручила проработать введение мер по борьбе с такими преступлениями.

