СПЧ: Жертв домашнего насилия в пандемию спасали губернаторы
Зампред Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора заявила НСН, что помогать жертвам домашнего насилия в период самоизоляции получалось не всегда, многое зависело от властей региона.
В пресс-центре ИА «Национальная Служба Новостей» прошла пресс-конференция, посвящённая проблемам домашнего насилия в период самоизоляции.
Зампред СПЧ рассказала в эфире НСН о нехватке мест в кризисных центрах для жертв домашнего насилия, а также сильной зависимости от решений властей конкретного региона.
«Помогать жертвам домашнего насилия у нас получалось только точечно и с большим трудом, потому что элементарно не хватало мест в кризисных центрах. Всё зависело от глав регионов, насколько они внимательно относились к этой проблеме и быстро принимали решения, и удавалось ли договориться с гостиничным бизнесом», - сказала Ирина Киркора.
Ранее НСН сообщала, что вице-премьер Татьяна Голикова отреагировала на письмо депутатов, которые рассказали о росте домашнего насилия в России. Она поручила проработать введение мер по борьбе с такими преступлениями.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru