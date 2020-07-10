Зампред СПЧ: Из-за пандемии жертвам домашнего насилия не хватало гостиниц
Зампред Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора в беседе с НСН выразила сожаление, что до пандемии не удалось массово организовать меры защиты для жертв домашнего насилия.
В пресс-центре ИА «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция, посвящённая проблемам домашнего насилия в период самоизоляции.
Зампред Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора в эфире НСН рассказала, как можно было помочь жертвам домашнего насилия, запертым с «домашним тираном» на самоизоляции.
«24 часа находится с человеком, со стороны которого происходят акты агрессии безумно сложно. Особенно в момент, когда ты не можешь воспользоваться ничьей другой помощью. Родственники и друзья находятся на самоизоляции, и всё общение происходит под контролем и на глазах у того человека, с которым живёшь. Жаль, что мы до пандемии не успели организовать меры защиты и поддержки жертв домашнего насилия. Например, у нас простаивали гостиницы, и мы могли бы воспользоваться гостиничным фондом и разместить жертв домашнего насилия там, согласовав это с предпринимательским сообществом. В некоторых регионах удалось так поступить», - сказала Ирина Киркора.
Ранее НСН сообщала, что вице-премьер Татьяна Голикова отреагировала на письмо депутатов, которые рассказали о росте домашнего насилия в России. Она поручила проработать введение мер по борьбе с такими преступлениями.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru