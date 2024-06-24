25.06.2024 в 11.00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Доллар по 70? Каким будет курс валюты до конца лета?»

В последние дни валюты очень турбулентны. Курсы в течение дня колеблются в диапазонах от 5% до 10%. Введение санкций против Мосбиржи и остановка валютных торгов на её площадке привели к дисбалансу на рынке и некоторой турбулентности. Из-за сложностей с внешними платежами спрос на иностранные денежные единицы от импортеров сильно упал. Как пишут СМИ, основная новость, сработавшая на стабилизацию курса рубля, это решение правительства об изменении требований к продаже валютной выручки экспортерами, при этом падение цен на нефть играет против российской валюты. Новые правила для экспортеров, согласно которым компании обязаны зачислять на свои счета в России не 80%, а лишь 60% валютной выручки, будет действовать до 30 апреля 2025 года. Эксперты говорят, что курс в ближайшее время может непрогнозируемо меняться в любом направлении.

В ходе пресс-конференции будут обсуждаться следующие вопросы:

Из-за чего валютный курс так резко изменился?

Что будет влиять на динамику курса?

Будет ли цена на доллар уменьшаться еще больше в течение лета?

Возможно ли что валютный курс вновь резко изменится?

Какие преимущества этим летом покупать иностранную валюту?

Есть ли риски при покупки доллара в нынешнее время?

В какой валюте сегодня выгодно хранить средства россиянам?

Участники пресс-конференции:

директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков;

главный экономист "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 11:00

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 5945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



