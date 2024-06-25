«Зачем она вам?»: Экономист Федоров призвал брать валюту только на конкретные цели
25 июня 202411:47
Александра Веснина
Сейчас наблюдается комфортная ситуация для тех, кто хотел бы приобрести валюту, сказал в пресс-центре НСН Илья Федоров.
Главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров в пресс-центре НСН призвал россиян покупать валюту на определенные и конкретные цели.
«В принципе, сейчас ситуация комфортная для тех, кто хотел бы купить валюту. Ожидания укрепления рубля от возможного повышения ключевой ставки ЦБ я бы не поддержал, высокие ставки сейчас только удерживают снижение курса рубля. Сейчас есть колебания курса, панические настроения неуместны. Просто надо понимать: если курс доллара ниже 90, если вам нужна валюта и вы понимаете, как её тратить, вы её покупаете. Если валюта становится дороже, рубль проседает, вы её не покупаете. Но надо четко понимать, зачем вам нужна валюта. Использование долларов сейчас ограничено, в этом плане привлекательнее китайский юань», - сказал собеседник НСН.
Ранее директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН предрек к концу лета ослабление рубля.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Родион Газманов выдвинул свою кандидатуру на выборах в Мосгордуму
- Глава Дагестана выступил против ношения никабов из-за вопросов безопасности
- В Дагестане погибшего в ходе теракта священника представят к ордену Мужества
- Водитель «Камаза» пострадал при атаке дрона ВСУ в Белгородской области
- МЧС: Крупный пожар в административном здании во Фрязино потушили
- Путин заявил, что мирный план Москвы может остановить конфликт на Украине
- Жена Ассанжа заявила, что его отпустят после подписания соглашения с Минюстом США
- Electro-Acoustic Trio закроет июньскую серию концертов «Джаза на воде»
- СМИ: Советники Трампа представили ему план по завершению конфликта на Украине
- Мэр Элисты заявил об уходе в отставку
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru