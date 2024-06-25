«Зачем она вам?»: Экономист Федоров призвал брать валюту только на конкретные цели

Сейчас наблюдается комфортная ситуация для тех, кто хотел бы приобрести валюту, сказал в пресс-центре НСН Илья Федоров.

Главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров в пресс-центре НСН призвал россиян покупать валюту на определенные и конкретные цели.

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«В принципе, сейчас ситуация комфортная для тех, кто хотел бы купить валюту. Ожидания укрепления рубля от возможного повышения ключевой ставки ЦБ я бы не поддержал, высокие ставки сейчас только удерживают снижение курса рубля. Сейчас есть колебания курса, панические настроения неуместны. Просто надо понимать: если курс доллара ниже 90, если вам нужна валюта и вы понимаете, как её тратить, вы её покупаете. Если валюта становится дороже, рубль проседает, вы её не покупаете. Но надо четко понимать, зачем вам нужна валюта. Использование долларов сейчас ограничено, в этом плане привлекательнее китайский юань», - сказал собеседник НСН.

Ранее директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН предрек к концу лета ослабление рубля.

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ФОТО: РИА Новости//Александр Демьянчук
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