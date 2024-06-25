«Нужен диагноз!»: Экономист Кабаков назвал сферы с прибыльными акциями
25 июня 202412:03
Александра Веснина
Ярослав Кабаков в эфире НСН призвал обращаться к инвестиционным консультантам в случае желания сохранить свои средства на среднесрочную и долгосрочную перспективу.
Технологический сектор чувствует себя наиболее устойчиво с точки зрения бизнеса и потенциальных прибылей, заявил директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН.
«Если вы хотите сохранить капитал, особенно в краткосрочном периоде, необходимо использовать инструменты с фиксированной доходность - банковские депозиты, краткосрочные облигации, фонды ликвидности. Если вы размещаете свои средства на среднесрочную и долгосрочную перспективу, обращайтесь к инвестиционным консультантам, они учтут ваши запросы. Если говорить про текущий рынок акций, то стоит отметить, что на фоне геополитических событий, санкций, определенная волатильность на российском рынке присутствует. Наиболее устойчиво с точки зрения бизнеса и потенциальных прибылей чувствуют себя технологический сектор, IT-сектор компании, связанные с кибербезопасностью, замещающие иностранных вендоров. Но для каждого инвестора – индивидуальный портфель, невозможно сказать, что сейчас пойти купить. Это как прийти ко врачу и спросить: «А какую бы таблеточку мне съесть, чтобы сейчас мне стало хорошо?» Нужен диагноз», - сказал собеседник НСН.
Ранее Кабаков в пресс-центре НСН выразил мнение, что Московская биржа будет динамично развиваться, предлагая своим клиентам новые валюты и финансовые инструменты.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Опрос: Каждый третий россиянин считает своего руководителя тираном
- Режим ЧС ввели под Воронежем после детонации взрывоопасных объектов
- Родион Газманов выдвинул свою кандидатуру на выборах в Мосгордуму
- Глава Дагестана выступил против ношения никабов из-за вопросов безопасности
- В Дагестане погибшего в ходе теракта священника представят к ордену Мужества
- Водитель «Камаза» пострадал при атаке дрона ВСУ в Белгородской области
- МЧС: Крупный пожар в административном здании во Фрязино потушили
- Путин заявил, что мирный план Москвы может остановить конфликт на Украине
- Жена Ассанжа заявила, что его отпустят после подписания соглашения с Минюстом США
- Electro-Acoustic Trio закроет июньскую серию концертов «Джаза на воде»
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru