«Нужен диагноз!»: Экономист Кабаков назвал сферы с прибыльными акциями

Ярослав Кабаков в эфире НСН призвал обращаться к инвестиционным консультантам в случае желания сохранить свои средства на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

Технологический сектор чувствует себя наиболее устойчиво с точки зрения бизнеса и потенциальных прибылей, заявил директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН.

«Зачем она вам?»: Экономист Федоров призвал брать валюту только на конкретные цели
«Если вы хотите сохранить капитал, особенно в краткосрочном периоде, необходимо использовать инструменты с фиксированной доходность - банковские депозиты, краткосрочные облигации, фонды ликвидности. Если вы размещаете свои средства на среднесрочную и долгосрочную перспективу, обращайтесь к инвестиционным консультантам, они учтут ваши запросы. Если говорить про текущий рынок акций, то стоит отметить, что на фоне геополитических событий, санкций, определенная волатильность на российском рынке присутствует. Наиболее устойчиво с точки зрения бизнеса и потенциальных прибылей чувствуют себя технологический сектор, IT-сектор компании, связанные с кибербезопасностью, замещающие иностранных вендоров. Но для каждого инвестора – индивидуальный портфель, невозможно сказать, что сейчас пойти купить. Это как прийти ко врачу и спросить: «А какую бы таблеточку мне съесть, чтобы сейчас мне стало хорошо?» Нужен диагноз», - сказал собеседник НСН.

Ранее Кабаков в пресс-центре НСН выразил мнение, что Московская биржа будет динамично развиваться, предлагая своим клиентам новые валюты и финансовые инструменты.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ИнвестицииИнвесторыЭкономикаАкции

Горячие новости

Все новости

партнеры