«Рупия и реал»: На Мосбирже захотели увидеть новую валюту
25 июня 202411:49
Александра Веснина
Мосбиржа точно останется одной из наиболее прибыльных компаний на российском рынке, заявил в пресс-центре НСН Ярослав Кабаков.
Директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН выразил мнение, что Московская биржа будет динамично развиваться, предлагая своим клиентам новые валюты и финансовые инструменты.
«Мы же видим скоординированные действия со стороны и регулятора, и Мосбиржи по конвертации валюты. Ждем дальнейших действий. Например, вчера стало известно, что гонконгский доллар будет конвертирован в китайский юань. Думаю, Московская биржа будет развиваться достаточно динамично, будут появляться новая валюта, новые финансовые инструменты. В этом отношении сомневаться не приходится, что Мосбиржа будет оставаться одной из наиболее прибыльных компаний на российском рынке. Думаю, в потенциально в ближайшей перспективе нас обрадуют новыми валютами и доступами. Например, как только появится индийская рупия или бразильский реал, будет доступ на индийский или бразильский рынки», - сказал собеседник НСН.
Ранее Кабаков заявил НСН, что действия правительства РФ и Центрального банка приводят к тупиковому развитию российской экономики, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru