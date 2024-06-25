«Апокалипсиса нет!»: Доллар к концу лета может вырасти до 90 рублей

В ближайшее время курс доллара стабилизируется, заявил НСН Ярослав Кабаков. 

Директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН предрек к концу лета ослабление рубля.

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«Ситуация укрепления рубля 2022 года повторяется. Но сейчас ситуация не трагичная. Думаю, в перспективе ближайших недель курс будет стабилизироваться на фоне того, что проблемы с трансграничными операциями пройдут, и к концу лета мы увидим очередное ослабление рубля. Стоит учитывать, что Центробанк может пойти на очередное ужесточение денежно-кредитной политики, это также придает силы рублю. Все эти факторы к концу лета будут иметь гораздо меньшее влияние на укрепление рубля. Мы сейчас наблюдаем доллар за 87-88 рублей. Вполне вероятно, что этот уровень останется, а мы пойдем к уровню 90 рублей за доллар. Какого-то апокалипсиса не произошло, в ближайшей перспективе мы стабилизируемся», - сказал собеседник НСН.
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По его словам, не стоит поддаваться панике из-за новостей, потому что некоторые из них просто оказывают информационное давление.

«Дополнительные неприятности могут присутствовать, в том числе проблемы, связанные с юанем. Буквально вчера было заявление о том, что «дочка» китайского Bank of China перестанет сотрудничать с российскими банками. Открою маленький секрет: она и до этого не сотрудничала с ними. Это некое информационное давление. Многие поддаются панике. Я бы так не делал, лучше ориентироваться на динамику внебиржевого курса. Если кому-то удобно, то можно смотреть за контрактом юань-рубль. Определенное ослабление юаня закончится, потом мы увидим ослабление рубля», - заключил Кабаков.

Ранее Кабаков заявил НСН, что действия правительства РФ и Центрального банка приводят к тупиковому развитию российской экономики, напоминает «Радиоточка НСН».

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