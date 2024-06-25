«Апокалипсиса нет!»: Доллар к концу лета может вырасти до 90 рублей

По его словам, не стоит поддаваться панике из-за новостей, потому что некоторые из них просто оказывают информационное давление.

«Дополнительные неприятности могут присутствовать, в том числе проблемы, связанные с юанем. Буквально вчера было заявление о том, что «дочка» китайского Bank of China перестанет сотрудничать с российскими банками. Открою маленький секрет: она и до этого не сотрудничала с ними. Это некое информационное давление. Многие поддаются панике. Я бы так не делал, лучше ориентироваться на динамику внебиржевого курса. Если кому-то удобно, то можно смотреть за контрактом юань-рубль. Определенное ослабление юаня закончится, потом мы увидим ослабление рубля», - заключил Кабаков.

Ранее Кабаков заявил НСН, что действия правительства РФ и Центрального банка приводят к тупиковому развитию российской экономики, напоминает «Радиоточка НСН».

