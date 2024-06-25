«Психологический эффект»: Бизнес придумает, как проводить платежи в условиях санкций

Изменение условий обязательной продажи валюты оказало больше психологический эффект, чем практический, заявил в пресс-центре НСН Илья Федоров.



Главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров в пресс-центре НСН заявил, что в России не будет серьезного сокращения предложения валюты.

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«Изменение условий обязательной продажи валюты оказало больше психологический эффект, потому что в силу еще не вступило. Основные изменения потоков мы увидим в следующем месяце. Но серьезного сокращения предложения валюты наблюдаться не будет. В дальнейшем мы будем наблюдать за состоянием текущих операций. Если сейчас мы не рассматриваем и не предсказываем шоки, то ситуация будет зависеть от текущих операций, от способности проводить платежи по импорту, поскольку по экспорту мы проблем сейчас на наблюдаем. Исходя из опыта 2022 года, люди, занимающиеся торговлей, найдут способы проводить платежи. Да, это будет дороже, комиссии могут вырасти, да, это негативно повлияет на инфляцию. Для потребителя позитивного мало, но с точки зрения курса, он будет иметь тенденцию к ослаблению», - сказал собеседник НСН.

Ранее гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что из-за возникших проблем с платежами между Россией и Китаем импорт из Поднебесной в марте-апреле рухнул на 15%, а в мае ожидается падение до 20%.

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