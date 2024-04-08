9.04.2024 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Дипфейки: Как определить мошенника?»

Кибермошенники в 2023 году похитили 15,8 млрд рублей со счетов россиян и провели более 1,17 млн успешных операций по незаконному выводу средств, что на 33% больше, чем в 2022 г., такую статистику приводит Банк России. Эксперты отрасли говорят, что нейросети сегодня могут генерировать полноценный профиль человека, имитировать общение, составлять фразы, специфичные для конкретного человека. У жертвы может создаваться впечатление, что он общается с родственником. Особенно активно мошенники в РФ начали создавать фейковые аккаунты руководителей компаний и делать рассылки по базе сотрудников с целью предоставления личных данных. Дипфейки также применяются и в подделках аудиозаписей голоса человека: например, при взломе аккаунта и копировании старых голосовых сообщений. Это одна из самых новых схем мошенничества. Еще эксперты обеспокоены тем, что мошенники даже научились подделывать «кружочки» с видео в Telegram, которыми пользователи обмениваются в режиме реального времени. В СМИ говорят, что уловка может получить большое распространение.

Участники пресс-конференции:

эксперт по кибербезопасности, генеральный директор «Перфоманс Лаб» Владимир Каширский;

директор центра противодействия мошенничеству компании «Информзащита» Павел Коваленко;

Приглашены:

председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

Действительно ли сегодня кибермошенничество становится серьезным трендом?

Как компании могут лучше защищать данные своих сотрудников от кибермошенников?

Как обычно происходит утечка данных в компаниях?

Как отличить дипфейк аккаунт от реального?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму:

https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

