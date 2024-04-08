9.04.2024 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Дипфейки: Как определить мошенника?»
Кибермошенники в 2023 году похитили 15,8 млрд рублей со счетов россиян и провели более 1,17 млн успешных операций по незаконному выводу средств, что на 33% больше, чем в 2022 г., такую статистику приводит Банк России. Эксперты отрасли говорят, что нейросети сегодня могут генерировать полноценный профиль человека, имитировать общение, составлять фразы, специфичные для конкретного человека. У жертвы может создаваться впечатление, что он общается с родственником. Особенно активно мошенники в РФ начали создавать фейковые аккаунты руководителей компаний и делать рассылки по базе сотрудников с целью предоставления личных данных. Дипфейки также применяются и в подделках аудиозаписей голоса человека: например, при взломе аккаунта и копировании старых голосовых сообщений. Это одна из самых новых схем мошенничества. Еще эксперты обеспокоены тем, что мошенники даже научились подделывать «кружочки» с видео в Telegram, которыми пользователи обмениваются в режиме реального времени. В СМИ говорят, что уловка может получить большое распространение.
Участники пресс-конференции:
- эксперт по кибербезопасности, генеральный директор «Перфоманс Лаб» Владимир Каширский;
- директор центра противодействия мошенничеству компании «Информзащита» Павел Коваленко;
Приглашены:
- председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко
В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:
- Действительно ли сегодня кибермошенничество становится серьезным трендом?
- Как компании могут лучше защищать данные своих сотрудников от кибермошенников?
- Как обычно происходит утечка данных в компаниях?
- Как отличить дипфейк аккаунт от реального?
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 12:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: