«Звонок и вопросы»: Россиянам рассказали, как защититься от мошенников в мессенджерах

«В первую очередь, чем больше элементов защиты вы используете, тем больше шансов сохранить свой аккаунт. В первую очередь, надо озадачиться тем, что бывает в том же Telegram, использовать двухфакторную авторизацию и облачный пароль. Другим методом, конечно, является бдительность. Если вам пишут с аккаунта знакомого или вы получаете какой-то кружочек, надо остановиться, задуматься и не следовать по пути конкретных действий, которые вам предлагают сделать. Дополнительно можно позвонить этому человеку по другому каналу, то есть позвонить не в Telegram, а по обычной сотовой связи, либо предложить живую встречу», - сказал Каширский.

В свою очередь директор центра противодействия мошенничеству компании «Информзащита» Павел Коваленко в пресс-центре НСН отметил, что кроме звонка по мобильной связи человеку можно задать дополнительный вопрос в мессенджере.

«Скепсис всегда помогает, потому что если забыть про него, ты мы начнем верить всему. Сразу ни в коем случае не нужно делать то, что от вас попросили, даже если это какой-то дополнительный кружочек с видеосообщением и голосовое сообщение, можно просто задать вопрос, который знаете вы, потому что это всегда поможет. Если вы видите, что человек начинает отвечать как-то странно, какие-то задержки, а в голосовом сообщении какие-то артефакты, которые не должны быть, всегда поможет звонок по мобильной связи и дополнительный вопрос», - сказал Коваленко.

Ранее Банк России сообщил, что кибермошенники в 2023 году украли у клиентов банков РФ рекордные 15,8 миллиарда рублей. При этом кредитным организациям удалось предотвратить мошеннические хищения на 5,8 триллиона рублей. Предыдущий рекорд был установлен в 2022 году – тогда общий объем операций без согласия клиентов составил 14,2 миллиарда рублей, передает «Радиоточка НСН».

