«Сборная солянка»: Кибермошенники смещают фокус в сторону Telegram
Кибермошенники стали создавать фейковые аккаунты гендиректоров компаний в Telegram, с помощью которых выпрашивают данные у сотрудников, заявил в эфире НСН Владимир Каширский.
Среди кибермошенников сегодня идет тренд на социальную инженерию, а количество мошенников, использующих «звонки из банков», сокращается, рассказал эксперт по кибербезопасности, генеральный директор «Перфоманс Лаб» Владимир Каширский в пресс-центре НСН.
«Если раньше были известны классические фишинговые письма, звонки от различных банков и следователей, к этому уже все привыкли, тренд спадает, количество таких кибермошенников сокращается. Сейчас в тренде социальная инженерия. В этом году мы увидели совершенно новый для нас сценарий, когда создается в Telegram фейковый аккаунт генерального директора компании, и от его имени начинается переписка с сотрудниками, где гендиректор пишет о том, что пришла аудиторская проверка из налоговой и запрашивает дополнительную информацию. Сотрудники, думая, что общаются с руководством, начинают предоставлять данные как по себе, так и какие-то чувствительные данные по компании и, в том числе, по своим коллегам. Мошенники с помощью этой информации могут добиваться различных целей», – Каширский.
В свою очередь председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в пресс-центре НСН подтвердил тренд среди кибермошенников на социальную инженерию.
«Сейчас хит – это социальная инженерия. Но ее проявления мы также видели в последнем теракте, когда дистанционно нанимаются люди, идет организация, дистанционное управление. Современное кибермошенничество – это комплексная история в первую очередь, это не борьба с конкретными людьми, которые конкретно что-то делают. Кто-то занимается деньгами, это отдельные люди, идет сборная солянка разных компетенций: кто-то занимается криптовалютой, кто-то приземлением звонков», – сказал Клименко.
Ранее Банк России сообщил, что кибермошенники в 2023 году украли у клиентов банков РФ рекордные 15,8 миллиарда рублей. При этом кредитным организациям удалось предотвратить мошеннические хищения на 5,8 триллиона рублей. Предыдущий рекорд был установлен в 2022 году – тогда общий объем операций без согласия клиентов составил 14,2 миллиарда рублей, передает «Радиоточка НСН».
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